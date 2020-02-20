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فيروس كورونا يضرب في ايران..وهذه حصيلة الضحايا..

2020/02/20 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب زادة، أمس الأربعاء، وفاة شخصين مسنّين إثر إصابتهما بفيروس كورونا، في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران وفق ما نقلته قناة الميادين.

وقال زادة “نؤكد وفاة شخصين إثر إصابتهما بفيروس كورونا في مدينة قم جنوب العاصمة طهران”.

وكان رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أعلن، في وقت سابق عن تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا في مدينة قم وسط إيران، بحسب ما أفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء.

وأكد جهانبور أنه “خلال اليومين الماضيين شاهدنا أفراداً ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا في مدينة قم، وبعدها تحركت الفرق الخاصة وفرق التدخل السريع إلى مدينة قم”.

وأضاف أنه وفقاً للبروتوكول تم عزل الحالات المشكوك بأمرها وتم أخذ عينات منهم للتحليل، وأثبتت نتائج التحاليل أن حالتين من الحالات التي تم فحصها ثبتت إصابتهما بالفيروس.

 

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