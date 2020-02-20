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السيرة الذاتية لوزير الدولة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو

2020/02/20 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

عيّن الياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة، محمّد عبو في منصب وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

محمد عبو من مواليد 10 مايوي 1966 منتحصل على الاجازة في القانون و شهادة الدراسات المعمقة في الجريمة و دكتوراه في القانون الخاص.

اشتغل عبو محاميا لدى التعقيب وكان عضوا بالهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان . هو عضو مؤسس لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة وعضو سابق بمكتبه التنفيذي، وعضو مؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وعضو بالمجلس الوطني للحريات بتونس.

تم توقيف عبو في 1 مارس 2005، وحكم عليه بثلاثة سنوات سجن و6 أشهر بسبب نشره لمقالات معارضة لبن علي.

بعد الثورة انتخب كنائب في المجلس الوطني التأسيسي عن المؤتمر من اجل الجمهورية ثم عين كوزير لدى رئيس الحكومة التونسية مكلف بالاصلاح الإداري في حكومة حمادي الجبالي. في 2012 أعلن استقالته من الحكومة بسبب صلاحياته المحدودة التي لا تسمح له بمقاومة الفساد ثم قدم استقالته من المؤتمر

أسّس حزب التيار الديمقراطي مع زوجته الحقوقية والنائبة سامية عبو.

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