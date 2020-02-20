من هو غازي الشواشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المقترح في حكومة الياس الفخفاخ؟

السيرة الذاتية لوزير الدولة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو

هام: تركيز فريق صحّي قار بمعبرين حدوديّين تحسّبا لفيروس كورونا

فظيع/في القيروان: امرأة حامل تحرق نفسها..وهذه التفاصيل..

موسم جني الزيتون تقدم بنسبة 78 بالمائة، حتى 14 فيفري 2020

2020/02/20 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

كشف وزير الفلاحة والموارد المائية الصيد البحري، سمير الطيب، الخميس، أنّ موسم جني الزيتون في تونس تقدّم، حتى يوم 14 فيفري 2020، بنسبة 78 بالمائة.

وقال الطيب، خلال ندوة صحفية حول “تقدم موسم زيت الزيتون” لموسم 2019 – 2020 ، أنّ جني الصابة قارب في جهة الشّمال نسبة 95 بالمائة والوسط (77 بالمائة) والجنوب (69 بالمائة) وصفاقس (57 بالمائة)”.

وأقرّ الطّيب بأنّ بعض مناطق الجنوب ولا سيما صفاقس شهدت بعض الاضطراب، مرجعا التّأخير المسجّل في انطلاق موسم جني الزّياتين بهذه الولاية الى عدم استقرار أسعار زيت الزيتون.

وينتظر ان يصل انتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، الذي انطلق في نوفمبر 2019، الى 350 الف طن من زيت الزّيتون، مقابل 140 ألف طن خلال موسم 2018-2019.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn