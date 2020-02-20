موسم جني الزيتون تقدم بنسبة 78 بالمائة، حتى 14 فيفري 2020

كشف وزير الفلاحة والموارد المائية الصيد البحري، سمير الطيب، الخميس، أنّ موسم جني الزيتون في تونس تقدّم، حتى يوم 14 فيفري 2020، بنسبة 78 بالمائة.

وقال الطيب، خلال ندوة صحفية حول “تقدم موسم زيت الزيتون” لموسم 2019 – 2020 ، أنّ جني الصابة قارب في جهة الشّمال نسبة 95 بالمائة والوسط (77 بالمائة) والجنوب (69 بالمائة) وصفاقس (57 بالمائة)”.

وأقرّ الطّيب بأنّ بعض مناطق الجنوب ولا سيما صفاقس شهدت بعض الاضطراب، مرجعا التّأخير المسجّل في انطلاق موسم جني الزّياتين بهذه الولاية الى عدم استقرار أسعار زيت الزيتون.

وينتظر ان يصل انتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، الذي انطلق في نوفمبر 2019، الى 350 الف طن من زيت الزّيتون، مقابل 140 ألف طن خلال موسم 2018-2019.