بعد 7 سنوات: محمّد عبو يرد على تصريح منسوب اليه

فنّد محمد عبو الامين العام لحزب التيار الديمقراطي المقترح لوزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري في حكومة الفخفاخ تصريحا منسوبا اليه تداولته وسائل التواصل الاجتماعي يحمل نعرة جهوية ضد السواحلية.

وردّ عبو من خلال تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك على هذه الاشاعة بالقول ” بعد سبع سنوات، تعود نفس الإشاعات،مع بعض الإضافات إشاعات لا يصدقها العقلاء”

واعاد التذكير بتدوينة كان قد نشرها بتاريخ 24 فيفري من سنة 2013 يفند من خلالها اشاعات مماثلة كانت قد طالته في تلك الفترة.

يذكر ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا تصريحا منسوبا للامين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو يقول من خلاله ” يزي ما حكموا السواحلية”.