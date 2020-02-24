التصنيف العالمي لمحترفي التنس : الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحافظ على الصدارة

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين، الصادر اليوم الاثنين، بمجموع 9720 نقطة. ولم يطرأ أي تغيير على المركزين الثاني والثالث، حيث ظل الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجي فيدرير في مركزيهما على التوالي برصيد 9395 نقطة و7130 نقطة.

وفي ما يلي المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش: 9720 نقطة.

2- الإسباني رافائيل نادال: 9395 نقطة.

3- السويسري روجي فيدرير: 7130 نقطة.

4- النمساوي دومينيك ثيم: 7045 نقطة.

5- الروسي دانيل ميدفيديف: 5890 نقطة.

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس: 4745 نقطة.

7- الألماني ألكسندر زفيريف: 3885 نقطة.

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني: 2860 نقطة.

9- الفرنسي جايل مونفيس: 2860 نقطة.

10- البلجيكي ديفيد جوفين: 2555 نقطة.