هام/ هذه نسبة رضا التونسيّين على آداء قيس سعيّد و الياس الفخفاخ و راشد الغنوشي

بلغت نسبة ثقة التونسيين في رئيس الجمهورية قيس سعيد 70% ،و 42% في المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ و 17% في رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حسب نتائج استطلاع راي أعدتها صحيفة الشروق بالتعاون مع المعهد الدولي لدراسات الراي العام و منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية.

و تشير نتائج استطلاع الرأي الى ان 87.3 % من المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم على الوضع الاقتصادي، معتبرين ان التحدي الاقتصادي الأكبر يتمثل أساسا في الرفع من القدرة الشرائية بنسبة 42% و تسهيل مناخ الاستثمار بنسبة 16% و تقليص الدين العام في المرتبة الأخيرة بـ6.7%.