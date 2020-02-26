قلب تونس يحسم موقفه من التصويت لحكومة الفخفاخ

أكد القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي مساء الثلاثاء 25 فيفري 2020 ان المجلس الوطني للحزب المنعقد اليوم قرر عدم منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ المقترحة.

وقال اللومي في تصريح لقناة نسمة انه “مثلما كان متوقعا لم يكن هناك مشكل في حسم موقفنا …كل مكونات المجلس الوطني قرروا بالاجماع عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ…جزب قلب تونس مؤتمن في هذه الفترة الحرجة والدقيقة جدا التي تمر بها تونس على قيم الجمهورية الثانية وعلى النظام البرلماني الذي أصبح مهددا من قبل رئيس الجمهورية والمكلف بتشكيل الحكومة والذي نرى في الحزب أنه أراد لنفسه منصب الوزير الاول وليس رئيس الحكومة وفق منهجية النظام البرلماني”.

وتابع:” سنكون صارمين جدا في تقييم هذه الحكومة المقترحة علينا لنيل الثقة …موقفنا لا يعني أننا لا نريد لحكومة الفخفاخ نيل الثقة لانه من أخطر الاشياء حل البرلمان ولكننا لن نتحمل مسؤولية فشل سياسي اَخر للبلاد عبر حكومة تحمل في طياتها كل عناصر الفشل..لدينا انضباط حزبي وأعتقد ان نواب كتلتنا سيلتزمون بقرار المجلس الوطني وكل يتحمل مسؤوليته”.