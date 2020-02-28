بطولة إيطاليا: مباراة يوفنتوس وانتر ستقام دون جمهور بسبب كورونا

قررت رابطة البطولة الايطالية لكرة القدم، امس الخميس، إجراء قمة يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر مع ضيفه انتر ثالث الترتيب في تورينو دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما أكدت الرابطة إقامة عدة مباريات أخرى من بطولة الدرجة الاولى دون جمهور بسبب الفيروس، حيث ستجرى مواجهات اودينيزي مع فيورنتينا، وميلان مع جنوة

وبارما مع سبال وساسولو مع بريشيا .

ومساء أمس الخميس، أعلن رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 17 حالة

وفاة، فيما أعداد الاصابة المؤكدة بالعدوى في زيادة مستمرة، إذ سجلت 650 إصابة .

وكان وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا أعلن الإثنين ان تفشي الفيروس في البلاد سيدفع الى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب موصدة. كما أقيمت مباراة انتر امس الخميس ضد ضيفه لودوغورتس البلغاري ضمن الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” دون جماهير ايضا.

وجاء قرار إجراء مباريات دون جمهور، في أعقاب تأكيد رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة “غابرييلي غرافينا” تقدمه بطلب بهذا الشأن للسلطات المحلية، في مسعى للحد من تفشي الفيروس.

وأرجأت السلطات الإيطالية أربع مباريات كانت مقررة الأحد الماضي في “سيري أ” بينما أثّر انتشار الفيروس لاسيما في شمال البلاد على العديد من الأحداث الرياضية المحلية، ودفع لإلغاء بعضها أو إرجائها.

وقررت السلطات إغلاق 11 بلدة معظمها في منطقة “لومبارديا” التي تعتبر بؤرا لفيروس كورونا المستجد بايطاليا ، ومنع الدخول والخروج منها إلا بتصاريح

خاصة.