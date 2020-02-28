مرام بن عزيزة و زوجها يتسبّبان في إيقاف برنامج “فكرة سامي الفهري”: الهايكا توضّح

أكد عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي إنه لا صحة للخبر المتداول بخصوص ايقاف برنامج فكرة سامي الفهري.

وأوضح السنوسي في تصريح لـ “الجوهرة اف ام” أن نديم الحباسي زوج مرام بن عزيزة تقدم بالفعل بشكوى للهايكا في ما اعتبره مس من كرامته في البرنامج المذكور ولكن القرار صلب الهايكا لم يتخذ بعد.

وشدد السنوسي على أن القرارات صلب الهايكا يتم اتخاذها بإجتماع مجلس ومقررين وفي غياب الاجماع يتم اتخاذ القرار بالتصويت وسيتم استدعاء الممثل القانوني للقناة و اتباع كافة الإجراءات قبل اتخاذ القرار إما بالحفظ أو بتسليط عقوبة وفق قوله.