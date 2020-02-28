التلفزة التونسية تبث نشرات وومضات للوقاية من فيروس كورونا..

أعلنت مؤسسة التلفزة التونسية بقناتيها الوطنية الأولى والثانية في بلاغ لها اليوم الجمعة انها شرعت منذ يوم أمس في وضع خطة اتصالية بالتعاون مع وزارة الصحة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا .

وأوضحت التلفزة التونسية، أن هذه الخطة تتمثل في بث نشرات وومضات وقائية ضد هذا الفيروس بصفة مكثفة كامل اليوم، مشيرة، الى أنه سيتم خلالها تقديم نصائح للترصد والتوقي من هذا الوباء.

وسيتم طبقا لهذه الحملة الاتصالية، إرشاد المواطنين وخاصة منهم كبار السن والأطفال وتمكينهم من توجيهات لكيفية التوقي من هذا الفيروس وتفاديه عن طريق معلومات بسيطة وسهلة.

وسيؤمن اخصائيون في الصحة العمومية من خلال حضورهم في البرامج المتنوعة للتلفزة التونسية تقديم النصائح الوقاية لعموم المواطنين من أجل التوقي من الاصابة بفيروس كورونا، وفق ما أورده البلاغ، مشيرا، الى أنه سيتم وضع أرقام هواتف يمكن الاتصال بها في حال الاشتباه في الاصابة بهذا الفيروس.

جدير بالتذكير، أن فيروس كورونا يعد التهابا تنفسيا حادا يحدث ارتفاعا في درجة حرارة الجسم ويؤدي الى صعوبة في التنفس خلافا لباقي الفيروسات الأخرى.

وبحسب البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية منذ يومين، أُصيب 78064 شخصا منذ انتشار الفيروس. وبلغ عدد حالات الوفاة في الصين 2715 شخصا في الوقت الذي قال فيه المدير العام للمنظمة إنّ الزيادة المفاجئة في الإصابات في بلدان خارج الصين “مقلقة جداً”.