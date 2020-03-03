نقل المصاب بـ”كورونا” إلى مستشفى فرحات حشاد… واحتجاجات في صفوف الاطار الطبي..

أكد المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق أن المواطن القادم من إيطاليا والمصاب بفيروس ”كورونا” وصل إلى المستشفى الجامعي فرحات حشاد بعد منتصف ليلة البارحة وتم إيواؤه في قسم الامراض الجرثومية بالمستشفى.

وأكد الرقيق في تصريح لاذاعة موزاييك أن المريض حالته مستقرة وحرارته عادية ولايشكو من ضيق التنفس والسعال وسيغادر في غضون أسبوعين المستشفى.

هذا وقد نفّذ الإطار الطبي وشبه الطبي والعملة بالمستشفى وقفة احتجاجية أمام الادارة العامة للمستشفى للمطالبة بتوفير مستلزمات الحماية من قفازات طبية وكمامات ومواد تعقيم.

وعبّروا عن استيائهم من استقبال المستشفى لعدد كبير من المرضى المشكوك في إصابتهم بـ”كورونا” من مختلف ولايات الجمهورية .