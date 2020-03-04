تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا بسبب ” كورونا”

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباراة إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا، والتي كانت مقررة بين يوفنتوس وميلان في تورينو ،اليوم الاربعاء، إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس /كورونا/.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1. ومن المقرر أن يستضيف نابولي منافسه إنتر ميلان في المباراة الأخرى للدور نصف النهائي غدا /الخميس/.

وتأجلت حتى الآن عشر مباريات في البطولة الإيطالية في آخر جولتين، كما أقيمت مباراة واحدة في إيطاليا بدون جمهور عندما استضاف إنتر ميلان منافسه لودوجورتس البلغاري في الدوري الأوروبي.