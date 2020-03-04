وزارة الصحة تدعو المشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا” الى التزام الحجر الصحي الذاتي حتى لا يتم اللجوء للقوة العامة….

دعا شكري حمودة المدير العام للرعاية الصحية الأساسية اليوم الاربعاء خلال لقاء اعلامي المواطنين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا والذين يخضعون للحجر الصحي الذاتي الى الالتزام بقواعد الحجر وعدم الخروج والاحتكاك ببقية الأشخاص لضمان سلامتهم وسلامة المحيطين بهم.

وبدورها أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدّة نصاف بن عليّة ان إجراء العزل الصحّي الذاتي هو إجراء وقائي معمول به في كل المناطق الموبوءة بفيروس “كورونا” للتوقّي من إنتشاره وحماية صحّة المواطنين والحدّ من العدوى داعية الأشخاص المشتبه باصابتهم الى التزام العزل الصحي الذاتي مشيرة أنّه وفي حال لا يتمّ الالتزام بالحجر سيكون اللجوء للقوّة العامّة.