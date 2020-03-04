فيديو/تحدث عن امكانية احداث مستشفيات خاصة بـ “الكورونا”: شكري حمودة يكشف آخر مستجدات انتشار الفيروس في تونس..

أكد شكري حمودة المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة ان المواطن الذي ثبت اصابته بفيروس الكورونا حالته الآن مستقرة ومازال تحت المراقبة الطبية.

وبين حمودة في تصريح صحفي على هامش لقاء اعلامي بوزارة الصحة ان المواطن لحسن الحظ لم يصب بالتهاب رئوي وعائلته سليمة لم تنتقل لهم العدوى.

وشدد على ان الوزارة تتابع كل الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي الذاتي يوميا عبر الهاتف لمراقبة حرارتهم.

كما يتم يوميا اجراء حوالي 4 تحاليل مشيرا الى انه قد تم تخصيص أجنحة في مستشفيات في شمال وجنوب ووسط البلاد لاستقبال الحالات المشتبه قي اصابتهم بفيروس كورونا.

واكد انه في حال تطور الوضغ فيمكن ان تفكر الوزارة في احداث مستشفيات خاصة بالكورونا لعزل المرضى لكن الوضع حاليا يعتبر مستقر وفق تعبيره