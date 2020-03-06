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وزارة الوظيفة العمومية: عملية تفقد تكشف عن غيابات غير مبررة ببعض الإدارات الجهوية للأعوان العموميين..

2020/03/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قامت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بمهمات تفقد، تتعلق بمراقبة حضور موظفين تابعين لبعض الإدارات، بالنسبة للحصة المسائية.

وأفضت عمليات التفقد بصفة أولية إلى النتائج التالية:

– نسبة تغيب غير مبرر، بإدارة جهوية بتونس تقدر ب 47،8 بالمائة ،

– نسبة تغيب غير مبرر بإدارة جهوية بأريانة تقدر ب 85،2 بالمائة،

– نسبة تغيب غير مبرر بإدارة مركزية تقدر ب 20،5 بالمائة.

وقالت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في بلاغ لها انه أمام ما أفرزته هذه العينة من نسب، فإنها ستواصل القيام بمهام تفقد حضور الموظفين بالتنسيق مع مصالح أخرى، في كامل تراب الجمهورية، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.

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