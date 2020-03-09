تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يتسم الطقس، الاثنين، بنزول أمطار ضعيفة في الصباح بمناطق أقصى الشمال. وتغشى السماء بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا مع تهاطل أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بعد الظهر بالشمال لتشمل الوسط آخر النهار ولاحقا الجنوب أثناء الليل.

ويتساقط البرد بأماكن محدودة. وتهب الرّياح من القطاع الغربي قويّة نسبيا فقويّة من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقويّة نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور الخلايا الرعدية.

ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب ببقيّة السواحل. وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 14 و19 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 18 و22 درجة ببقيّة المناطق.

ومن المنتظر أن تغشى السماء غدا، الثلاثاء، بسحب كثيفة على أغلب المناطق مع هطول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات والجنوب حيث تثير محليا الرمال وقويّة نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س ببقيّة المناطق.

ويكون البحر هائجا فشديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب ببقية السواحل. وتكون الحرارة في انخفاض لتتراوح القصوى عامّة بين 13 و18 درجة وفي حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 22 درجة بالجنوب الغربي.