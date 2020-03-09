سوسة: تسجيل غياب تلاميذ في بعض المؤسسات التربوية

افاد المندوب الجهوي للتربية بسوسة نجيب الزبيدي ان بعض المؤسسات التربوية بالجهة سجلت صباح اليوم الاثنين غيابا للتلاميذ تراوحت نسبته بين 30 و40 بالمائة، وذلك خوفا من عدوى الإصابة بفيروس “كورونا”، معتبرا ان تصرف الاولياء لا مبرر له.

واوضح المندوب الجهوي للتربية في تصريح ل(وات) ان الغيابات سجلت بالخصوص في المؤسسات التربوية الابتدائية، وعبر عن اسفه لتعمد أولياء هؤلاء التلاميذ المتغيبين عدم ارسال أبنائهم الى المؤسسات التربوية، مؤكدا ان هذا التصرف الصادر عن الاولياء لا مبرر له باعتبار ان مصالح المندوبية الجهوية للتربية بسوسة اتخذت جميع الاحتياطات الضرورية لضمان النظافة بجميع اشكالها وفي جميع مستويات التعليم.

وأوضح في هذا السياق ان الجهات المعنية بمتابعة منع تسرب فيروس ” كورونا” إلى المؤسسات التربوية والتوقّي من مؤثراته السلبية على التلاميذ بصدد أخذ كل الاحتياطات والتدابير الاستباقية المستوجبة للتوقّي من الفيروس الجديد والرفع من درجة اليقظة الصحية، مؤكدا عدم تسجيل أية شبهة محتملة للإصابة بالفيروس في المؤسسات التربوية، ودعا الى عدم الهلع والمبادرة بإعادة التلاميذ الى مقاعد الدراسة.