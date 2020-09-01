الفرقة البحرية للديوانة بسوسة تحبط عملية تهريب لأسماك التن بعرض سواحل سوسة

تحصلت الفرقة البحرية للديوانة بسوسة على معلومات جدية مفادها قيام صاحب شركة مصدرة كليا مختصة في تربية وتسمين أسماك التن الأحمر داخل الأقفاص العائمة بعرض سواحل هرقلة باختلاس كميات هامة من التن تحت القيد الديواني.

تم وضع الشركة المذكورة تحت المراقبة لمدة ثلاثة أسابيع تمكن على اثرها أعوان الحرس الديواني اثناء دورية بحرية من ضبط مركب صيد بصدد نقل كمية هامة من أسماك التن تبين بعد الأبحاث أن صاحب الشركة اختلسها قصد ترويجها بالسوق المحلية في حين أنها معدة حصريا للتصدير تحت القيد الديواني.

تم الحجز الفعلي لكمية التن مع قارب الصيد وقدرت قيمة المحجوز بحوالي 266 ألف دينارا و تم تحرير محضر من أجل اختلاس بضاعة تحت قيد الديوانة والمشاركة في ذلك