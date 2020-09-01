بنزرت: تسجيل حالة إصابة وافدة بفيروس “كورونا” المستجد بمنطقة العالية

أكّد رئيس بلدية العالية من ولاية بنزرت، حمادي بن سالم، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة وافدة بفيروس “كورونا” المستجد لدى امرأة بمنطقة العالية.

ودعا بن سالم، بالمناسبة، عموم المواطنين والمتساكنين وكافة المسؤولين، الى التقيد بما جاء في القرار الوزاري الخاص بإلزامية ارتداء الكمامات بالفضاءات والأماكن العامة، على غرار الإدارات والمؤسسات والمراكز الصحية العمومية والخاصة ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين في القطاعين العام والخاص ورياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب والفضاءات التجارية والمساجد والجوامع والزوايا ومحطات النقل العمومي والفضاءات المخصصة للانشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والشبابية.

من جانبه، أشار المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، في تصريح لـ(وات)، أن نتائج عمليات التقصي المنجزة في أعقاب البحوث الوبائية التي نفذتها خلية اليقظة والترصد الطبي منذ يوم 27 أوت المنقضي وعددها يناهز الـ40 عينة، شهدت تأخرا ولا زالت لم تصدر بعد من قبل المخبر المرجعي التابع لمصالح المستشفى العسكري.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد ببنزرت، بلغ 52 حالة، من بينهم 3 حالات تعود لنقابيين من الجهة واكبوا فعاليات المجلس المركزي للمنظمة الشغيلة بنابل، علما وأن 38 شخصا تماثلوا للشفاء، فيما ل ايزال 12 شخصا يحملون الفيروس وحالتهم الصحية مستقرة ومحل مراقبة من قبل الهياكل الصحية سواء بالجهة او خارجها، مقابل تسجيل حالة وفاة وحيدة بالجهة وهي لامراة تبلغ من العمر 76 سنة وتشكو من عدة امراض مزمنة.