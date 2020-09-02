الكاف : ارتفاع الاصابات بفيروس الكورونا الى 206 حالات محلية مؤكدة

ارتفع عدد الاصابات بفيروس الكورونا مجدّدا في ولاية الكاف ليصل الى 206 حالات مؤكّدة وذلك بعد تسسجيل 8 حالات إيجابية جديدة تبعا لإجراء 156 تحليلا مخبريا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر أوت الماضي وفق ما أوردته صباح اليوم الادارة الجهوية للصحة في الكاف على صفحتها الرسمية.

وأوضح المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور طارق الراجحي في تصريح لـــ(وات) أن نتائج 156 عيّنة تم رفعها من الجهة الصحية بالكاف ايام 29 و30 و31 أوت الماضي أفرزت 08 حالات ايجابية محلية و 148 حالة سلبية بما جعل عدد الحالات المحلية المسجلة منذ 14 أوت الفارط ترتفع حسب قوله الى206 حالات مؤكدة مشدّدا على ضرورة احترام قواعد البرتوكول الصحي الفردي والجماعي وخاصة في ما يتصل بوضع الكمّامات وغسل اليدين بانتظام واحترام شروط التباعد الجسدي.

ويتواصل في مدينة الكاف تنفيذ حظر التجوّل الذي تم إقراره يوم الجمعة الماضية الى غاية 06 سبتمبر الجاري، وقد ساهم هذا الغجراء وفق نفس المصدر في الحد من تفشّي الوباء في المدينة سيما بعد تراجع عدد الاصابات المؤكّدة بها خلال الأيام الأربعة الأخيرة.