ايطاليا : جوفنتوس قريب من ضم سواريز

اقترب نادي يوفنتوس الايطالي من إبرام صفقة هجومية من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من خلال التعاقد مع الأوروغوياني “لويس سواريز” نجم برشلونة الاسباني لكرة القدم .

ووفقًا لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” فإن يوفنتوس أتم اتفاقه مع “سواريز” مما يجعله على مقربة من عقد شراكة هجومية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعدما أبلغ الهولندي “رونالد كومان” مدرب “البارسا” اللاعب البالغ 33 عامًا بخروجه من حساباته فور توليه منصب المدير الفني للفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وأشارت الصحيفة إلى توصل “اليوفي” لاتفاق مع ممثلي “سواريز” بعد اجتماعهما للمرة الثانية في الساعات الماضية ونص الاتفاق على حصول المهاجم المخضرم على 9 ملايين جنيه إسترليني كراتب سنوي.

وبذلك قطع يوفنتوس الطريق على الأندية التي أرادت الظفر بتوقيع مهاجم برشلونة وعلى رأسها ناديه السابق أياكس أمستردام وباريس سان جيرمان الفرنسي .