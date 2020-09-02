تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

مجلس نواب الشعب يصوت لفائدة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي

عاجل: هذا ما قررته المحكمة في حق المتهمين في عملية “براكاج”الاعلامية سحر حامد

هام: هذه آخر مستجدات فيروس كورونا في العالم..

ايطاليا : جوفنتوس قريب من ضم سواريز

2020/09/02 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

اقترب نادي يوفنتوس الايطالي من إبرام صفقة هجومية من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من خلال التعاقد مع الأوروغوياني “لويس سواريز” نجم برشلونة الاسباني لكرة القدم .

ووفقًا لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” فإن يوفنتوس أتم اتفاقه مع “سواريز” مما يجعله على مقربة من عقد شراكة هجومية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعدما أبلغ الهولندي “رونالد كومان” مدرب “البارسا” اللاعب البالغ 33 عامًا بخروجه من حساباته فور توليه منصب المدير الفني للفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وأشارت الصحيفة إلى توصل “اليوفي” لاتفاق مع ممثلي “سواريز” بعد اجتماعهما للمرة الثانية في الساعات الماضية ونص الاتفاق على حصول المهاجم المخضرم على 9 ملايين جنيه إسترليني كراتب سنوي.

وبذلك قطع يوفنتوس الطريق على الأندية التي أرادت الظفر بتوقيع مهاجم برشلونة وعلى رأسها ناديه السابق أياكس أمستردام وباريس سان جيرمان الفرنسي .

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn