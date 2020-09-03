في موكب تسلم السلطة: المشيشي يؤكد ان حكومته ستكون منفتحة على النقد والنصح وستكون يدها ممدودة لكل من يريد خدمة البلاد

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في موكب تسلم السلطة: المشيشي يؤكد ان حكومته ستكون منفتحة على النقد والنصح وستكون يدها ممدودة لكل من يريد خدمة البلاد

2020/09/03 الأولى, سياسة, هاجر كريمي

تسلم اليوم الخميس 03 سبتمبر 2020 رئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي في موكب رسمي السلطة من رئيس الحكومة المتخلية إلياس الفخفاخ.

وأكد المشيشي في كلمة مقتضبة حلال تسلمه مهامه ان حكومته ستكون منفتحة على النقد والنصح ويدها ستكون ممدودة لكل من يريد خدمة البلاد وفق تعبيره.

واضاف المشيشي ان الحكومة تعول على التعاون والتنسيق الجدي والبناء مع رئاسة الجمهورية والبرلمان وكل القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد.

كما شدد على عزم حكومته مواصلة العمل لتكثيف الجهود المبذولة لمحاربة الارهاب ودعم امكانيات البشرية والمادية للمؤسستين العسكرية والامنية ودعم الاحاطة بعائلات الشهداء وجرحى المؤسستين.

 

 

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