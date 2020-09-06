قابس:31 اصابة محلية جديدة بفيروس بكورونا أغلبها بالحامة والحامة الغربية

قال كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، أنور الحافي، في تصريح لمراسل “وات”، إنه تم يم أمس السبت بمخابر كوفيدـ19 إجراء 218 تحليلا على عينات أشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وإن 31 من هذه التحاليل، “كانت نتيجتها ايجابية”.

وأوضح الحافي أن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا تتوزع إلى 18 حالة بالحامة والحامة الغربية و07 حالات بقابس الجنوبية، وحالتين بكل من مارث وقابس المدينة، وحالة وحيدة بكل من قابس الغربية وغنوش.

وأشار إلى أنه تم الى حدود اليوم الأحد تسجيل 151 حالة شفاء من بين الحالات المصابة بفيروس كورونا، والبالغ عددها الجملي 905 حالات، مبينا أن هذه الحالات تتوزع إلى 903 إصابة محلية، وإصابتين وافدتين.

وأفاد أنور الحافي بأن ولاية قابس سجلت وفاة 13 شخصا من المصابين بفيروس كورونا، يتوزعون الى 12 شخصا بالحامة أو الحامة الغربية، وامرأة بمطماطة القديمة.

وبين أن 12 شخصا من المصابين بكورونا يقيمون بوحدات كوفيدـ19 بالمستشفى الجهوي بقابس والمستشفى العسكري بقابس والمستشفى المحلي بالحامة، وأن اثنين من بين هؤلاء، تحت العناية المركزة.