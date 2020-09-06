المنستير: استكمال عمليات الإنقاذ والنجدة لستين شخصا وعدم تسجيل خسائر بشرية ومادية في البنية التحتية نتيجة هطول الأمطار

عاجل: صدور نتائج تحاليل 471 عينة ببن عروس..

نابل: إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه وصادر في شأنه حكم بالسجن

سيدي بوزيد: القبض على شخصين من أجل إجتياز الحدود البرّية خلسة

بنزرت: إحباط محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة بمعتمدية بنزرت الجنوبية

2020/09/06 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّنت مصالح مركز الحرس الوطني بمعتمدية بنزرت الجنوبية، اليوم الأحد، من إحباط محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإلقاء القبض على ثمانية أشخاص، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر أن مصالح مركز الحرس الوطني ببنزرت الجنوبية وفي “عملية استباقية مدروسة ومنسقة” مع القيادات الأمنية العليا للحرس الوطني بالجهة، تمكنوا من إلقاء القبض على الأشخاص الثمانية وهم يستعدون للتوجه لمنطقة الحويشات، للإبحار من هناك، في اتجاه السواحل الإيطالية.

وأضاف أنه تم حجز مبالغ مالية من العملة التونسية والاجنبية لدى أولئك الأشخاص، بالإضافة إلى كميات من المؤونة ومحرك مركب.

يُذكر أنه باستشارة النيابة العمومية، تم الإذن بالاحتفاظ بالأشخاص الثمانية رهن التحقيق، في انتظار بقية الإجراءات القانونية بشأنهم، وفق المصدر ذاته.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn