بنزرت: إحباط محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة بمعتمدية بنزرت الجنوبية

تمكّنت مصالح مركز الحرس الوطني بمعتمدية بنزرت الجنوبية، اليوم الأحد، من إحباط محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإلقاء القبض على ثمانية أشخاص، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر أن مصالح مركز الحرس الوطني ببنزرت الجنوبية وفي “عملية استباقية مدروسة ومنسقة” مع القيادات الأمنية العليا للحرس الوطني بالجهة، تمكنوا من إلقاء القبض على الأشخاص الثمانية وهم يستعدون للتوجه لمنطقة الحويشات، للإبحار من هناك، في اتجاه السواحل الإيطالية.

وأضاف أنه تم حجز مبالغ مالية من العملة التونسية والاجنبية لدى أولئك الأشخاص، بالإضافة إلى كميات من المؤونة ومحرك مركب.

يُذكر أنه باستشارة النيابة العمومية، تم الإذن بالاحتفاظ بالأشخاص الثمانية رهن التحقيق، في انتظار بقية الإجراءات القانونية بشأنهم، وفق المصدر ذاته.