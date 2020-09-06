سيدي بوزيد: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بمعتمدية السبالة

تم اليوم الأحد تسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين، بفيروس كورونا، في معتمدية السبّالة من ولاية سيدي بوزيد، وذلك حسب ما أكده محمد زاهر الأحمدي، المدير الجهوي للصحة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكد المصدر أنه بعد صدور 61 تحليلا خاصا بيوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، تم التأكد من وجود حالتين إيجابيتن، في حين لم تصدر بعد باقي النتائج الخاصة بأيام 3 و4 و5 سبتمبر الجاري والتي يقارب عددها 400 تحليل.

وقد دعا المدير الجهوي للصحة، كافة المواطنين وخاصة الذين أجروا التحليل الخاص بكوفيد 19، إلى التزام الحجر الصحي الذاتي، إلى حين صدور نتائج تحاليلهم.

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بفيروس كورونا، في ولاية سيدي بوزيد، إلى 70 مصابا، شفي منهم 22 شخصا وتوفي إثنان وما يزال 46 مصابا، منهم إثنان بقسم “كوفيد” بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد في حين يوجد البقية بالمنستير.