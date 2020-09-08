منوبة: تسجيل 17 حالة إصابة جديدة في طبربة ومنوبة ووادي الليل

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بولاية منوبة إلى 47 حالة، بعد تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مساء اليوم الثلاثاء، تتعلق بأشخاص من طبربة ومنوبة ووادي الليل، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، نبيلة قدور، في تصريح لـ”وات”.

وقد سجلت طبربة أكثر الإصابات مساء اليوم، وعددها 06 حالات، وذلك في محيط الحالة الأفقية للمسن المقيم بقسم الإنعاش بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، والمسجلة السبت المنقضي، وذلك في انتظار صدور نتائج تحاليل الإطار الطبي وشبه الطبي بقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بطبربة، والذين تعاملوا معه أثناء قدومه للعلاج.

وتوزعت بقية الحالات بين منوبة ووادي الليل، وإحداها تخص عاملة بمخبر باستور، في انتظار تحديد نوعيتها محلية أو أفقية أو وافدة، وذلك في إطار عمل خلية اليقظة بالإدارة الجهوية للصحة، التي باشرت عملية التقصي والتثبت في الحالات ومصدرها، حسب تأكيد نفس المصدر.

وتتوزّع الحالات الحاملة للفيروس بالجهة على 43 حالة حجر ذاتي في مقرات الإقامة ورهن المتابعة الطبية من مصالح الإدارة الجهوية، وحالتي حجر وجوبي بالمنستير، وحالتي إيواء بمستشفيات بأريانة وبسوسة.

يذكر أن الجهة سجّلت105 حالات إصابة بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة، شفي من بينها 53 حالة، فيما سجلت خمس حالات وفاة.

وجددت المديرة الجهوية في تصريحها الدعوة لأهالي الجهة لأخذ الاحتياطات اللازمة والتوقي بارتداء الكمامات والتنظيف الدوري لليدين واستعمال المواد المعقمة والالتزام بالتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية في المؤسسات العمومية والفضاءات التجارية والمحلات المفتوحة للعموم.