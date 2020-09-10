قابس: وفاة شخص بفيروس “كورونا” وتسجيل 19 اصابة محلية جديدة

افاد المدير الجهوي للصحة بقابس رياض الشاوش (وات) ان رجلا يبلغ من العمر 88 سنة اصيل الحامة، مصاب بفيروس “كورونا”، ويعاني من أمراض مزمنة، توفي يوم أمس الاربعاء بالمستشفى العسكري بقابس ليرتفع بذلك عدد الاشخاص الذين توفوا بسبب هذا الفيروس بجهة قابس الى 16 شخصا.

وأوضح الشاوش انه تم يوم أمس اجراء 186 تحليلا بمخابر “كوفيد 19” على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن 19 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها “ايجابية” وأثبتت اصابة اصحابها بالفيروس .

وبين الشاوش ان الاصابات الجديدة بفيروس “كورونا” تتوزع الى 11 اصابة بالحامة والحامة الغربية و04 اصابات بقابس الجنوبية واصابة بكل من مارث ومطماطة الجديدة وقابس المدينة وغنوش، واشار الى انه قد تم الى حد اليوم تسجيل 202 حالات شفاء من بين الاشخاص الذين اصيبوا بالفيروس.