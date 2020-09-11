ايقاف شخصين اضافيين في علاقة بالعملية الارهابية باكودة وارتفاع عدد الموقوفين إلى 11 شخصا

ارتفع عدد الموقوفين في عمليّة سوسة الإرهابية إلى 11 شخصا اثر ايقاف شخصين اضافيين وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي.

وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة بأنّ النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت في ساعة متأخّرة من ليلة أمس الخميس بالاحتفاظ بشخصين اثنين يشتبه في علاقتهما بالعملية الإرهابية التي جدّت بمفترق أكّودة القنطاوي من ولاية سوسة الاحد 6 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أنّ أحد الموقوفين الاثنين هو صديق واحد من العناصر الإرهابيّة الذين تم القضاء عليهم والذين عرضوا عليه المشاركة في العمليّة مضيفا ان هذا العنصر يتردّد على منطقة أكودة وكان على علم بالعملية ولم يشعر السّلط.

أمّا الطرف الثاني الذي تم ايقافه فهو القائم بشؤون الجامع بأكّودة وقد مكّن العناصر الإرهابيّة من مفاتيح الجامع لتسهيل الاجتماعات لافتا الى أنّ المحجوز تضمن مقصّا كبير الحجم تابع للجامع تم العثورعليه واستعمل في العمليّة وفق نفس المصدر .

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد احتفظت منذ تنفيذ العملية وخلال الايام الفارطة بتسعة عناصر على علاقة بعملية اكودة الإرهابية.

يذكر أن العملية الإرهابية التي جدت يوم الأحد 6 سبتمبر 2020 بمفترق مدينة أكودة القنطاوي بسوسة، أسفرت عن استشهاد الوكيل بالحرس الوطني، سامي المرابط، وإصابة زميله، رامي الإمام، بجروح بليغة، كما أسفرت العملية عن القضاء على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية، بعد أن قامت الوحدات الأمنية بتمشيط المكان ومحاصرتهم فضلا عن ايقاف عدد من الأشخاص على علاقة بهذه العناصر.