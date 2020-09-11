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ولاية سوسة تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للإصابات الجملية إلى 481

2020/09/11 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع


سجلت ولاية سوسة، اليوم الجمعة، 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الجملي للإصابات بهذا الوباء إلى 481 إصابة، وفق ما أكدته رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة، حفصية العذاري.

وأوضحت العذاري في تصريح ل”وات”، أن الإصابات الجديدة المسجلة اليوم تضمنت إصابتين لعوني أمن، احدهما قاطن بحمام سوسة، والثاني قاطن بحي الرياض، مبينة أن الإصابات الجديدة تتوزع جغرافيا على النحو الآتي:
ـ سوسة المدينة: 6 إصابات
ـ سوسة جوهرة: 11 إصابة
ـ سوسة الرياض 7 إصابات
ـ مساكن: إصابتان
ـ الزاوية القصيبة الثريات: إصابة واحدة
ـ حمام سوسة: 4 إصابات
ـ القلعة الكبرى: إصابة واحدة
ـ أكودة: 3 إصابات
ـ سيدي بوعلي: إصابة واحدة

وأضافت أن البحث متواصل لتحديد مكان إقامة 5 أشخاص مصابين ببشكل مؤكد بكوفيدـ19.

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