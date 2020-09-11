أكثر من 200 مليار قيمة مجموع التبرعات المودعة بحساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية

ناهزت قيمة جملة التبرعات المودعة بـ”حساب أموال المشاركة عدد 6 للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية”، الـ 200 مليون دينار، وفق ما كشفت عنه، اليوم الجمعة، وزارة الصحّة.

وتم إحداث حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية، بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2020، والذي تم تنقيحه بتاريخ 22 جويلية 2020، وفق ما نشر على صفحة الوزارة الرسمية بـ”فايسبوك”.

وتتأتى موارد هذا الحساب من المبالغ المتوفرة بالحساب الجاري البريدي المفتوح لدى أمين المال العام للبلاد التونسية 1818، والهبات والعطايا، إضافة إلى الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتستعمل هذه الموارد بالخصوص، لتغطية نفقات المساهمة في تهيئة وتجهيز الفضاءات والأقسام الطبية المعتمدة للتكفل بالاشخاص المشتبه بإصابتهم أو المصابين، ولاقتناء الادوية والكواشف والامصال والمستلزمات الطبية الموجهة للتوقي، ومجابهة الجوائح الصحية، إلى جانب المساهمة في برامج التحسيس والتكوين الصحي الرامية للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية، والمساهمة في مشاريع البحث العلمي الرامية للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية.

يشار إلى أنه تم إحداث لجنة للإشراف على حوكمة التصرف في حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية، وذلك بمقتضى قرار وزير الصحة بتاريخ 6 افريل 2020، وعقدت منذ إحداثها 4 جلسات متابعة للبرمجة المقترح تمويلها على هذا الحساب.