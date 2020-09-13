الرابطة المحترفة 1 : شبيبة القيروان ونادي حمام الانف الى الرابطة الثانية

نزل كل من شبيبة القيروان ونادي حمام الانف الى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اثر منافسات الجولة 26 الاخيرة من بطولة الرابطة الاولى اليوم الاحد .

واكتفى فريق الشبيبة القيروانية بالتعادل السلبي أمام ضيفه الترجي الرياضي التونسي (البطل) في ملعب حمدة لعواني.

وحكمت هذه النتيجة على فريق الاغالبة بالنزول إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد ان جمع في رصيده 22 نقطة واحتل المركز قبل الاخير .

ومن ناحيته انهزم النادي الرياضي لحمام الأنف أمام ضيفه الملعب التونسي بنتيجة هدف دون رد. سجل هدفي البقلاوة كل من فيكتور أبالا (د73) وأيمن الصفاقسي (د90 زائد 3) .

وبرصيد 22 نقطة في المركز 14 الاخير في الترتيب العام للبطولة ينزل نادي حمام الأنف إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية .

وفي ملعب نجيب الخطاب تمكن الإتحاد الرياضي بتطاوين من تحقيق الإنتصار أمام ضيفه النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة هدف دون رد.

وسجل اللاعب رفيق الكامرجي هدف إنتصار المحليين في د15.

وبهذه النتيجة رفع الإتحاد الرياضي بتطاوين رصيده إلى 28 نقطة ليصبح في المركز التاسع صحبة مستقبل سليمان فيما تجمد رصيد النادي البنزرتي في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة وضمن البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وتعادل فريق هلال الشابة أمام ضيفه النادي الصفاقسي بنتيجة 2-2 . سجل كل من زكرياء بن شاعة (د6) ووليد القروي (د34) هدفي فريق عاصمة الجنوب فيما سجل للمحليين كل من محمد أمين حامية (د24) وجيلاني عبد السلام (د90 زائد 5) .

ورفع النادي الصفاقسي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني وسيشارك في مسابقة كاس رابطة الابطال صحبة الترجي الرياضي (البطل) فيما أصبح رصيد هلال الشابة 30 نقطة في المركز الثامن.

وتوفق النجم الرياضي بالمتلوي من تحقيق الإنتصار أمام ضيفه المستقبل الرياضي بسليمان بنتيجة 3-1 . سجل ثلاثية المحليين كل من إيزاكا أبودو في مناسبتين (د16 و17) و عماد المنياوي (د3 ض ج ) فيما ذلل اللاعب باسكال أونييكاشي دوروغبور الفارق لمستقبل سليمان ( د41) .

ورفع المتلوي رصيده إلى 25 نقطة في المركز 11 فيما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند النقطة 28 في المركز التاسع صحبة إتحاد تطاوين.

الجولة الختامية – النتائج :

في المتلوي

نجم المتلوي 3 عماد المنياوي (3 ض ج) وايزاكا ابودو (16 و17)

مستقبل سليمان 1 باسكال دوروغبور (41)

في تطاوين

اتحاد تطاوين 1 رفيق الكامرجي (15)

النادي البنزرتي 0

في القيروان

شبيبة القيروان 0

الترجي الرياضي 0

في حمام الانف

نادي حمام الانف 0

الملعب التونسي 2 فيكتور ابالا (73) وايمن الصفاقسي (90 ز3)

في الشابة

هلال الشابة 2 محمد امين حامية (24) والجيلاني عبد السلام (90 ز5)

النادي الصفاقسي 2 زكريا بن شاعة (6) ووليد القروي (34)

في رادس (تقام حاليا)

النادي الافريقي

النجم الساحلي

في المنستير (تقام حاليا)

الاتحاد المنستيري

اتحاد بنقردان