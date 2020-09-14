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بن عروس: تسجيل حالة وفاة سادسة بفيروس “كورونا” بالجهة لكهل في العقد الرابع من عمره

2020/09/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، اليوم الاثنين، حالة وفاة جديدة لكهل في العقد الرابع من العمر، كان أصيب في وقت سابق بفيروس “كورونا” وتدهورت حالته الصحيّة بشكل مفاجئ.
والمتوفى هو عامل بمستشفى الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، ومصاب بمرض الربو والسكري، وقد وافته المنية وهو في منزله، أين كان يقضي فترة الحجر الصحي الذاتي قبل أن يتمكن من الحصول على مكان بأحد المستشفيات.
و يرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بفيروس “كورونا” المستجد في ولاية بن عروس، الى 6 حالات تم دفنهم جميعا وفق الإجراءات المعمول بها للدفن في مثل هذه الحالات.

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