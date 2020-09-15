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سليانة: إصابة جديدة بفيروس “كورونا” لرجل أصيل معتمدية بوعرادة

2020/09/15 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت، ولاية سليانة اليوم الثلاثاء، إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بمعتمدية بوعرادة، بعد ورود نتيجة تحليل حالة اشتباه تم رفعها يوم الأحد الفارط، حسب تأكيد المدير الجهوي للصحة بسليانة، عبد الوهاب الهرابي.
وذكر الهرابي، لـ(وات)، أن الاصابة تخص رجلا يبلغ من العمر 58 سنة، وهو مقيم حاليا بغرفة العزل الصحي بالمستشفى المحلي ببوعرادة، مضيفا ان المصاب يحمل أعراضا ويشكو من مرض مزمن.

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