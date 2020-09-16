قابس : وفاة شيخ مصاب بكورونا و11 اصابة جديدة

قالت رئيسة مصلحة الإعلام والمكلّفة بالبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس سعاد اليحياوي في تصريح لمراسل (وات ) أن شيخا من قابس الجنوبية يبلغ من العمر 90 سنة ويشكو من أمراض مزمنة ومصاب بفيروس كورونا قد توفي يوم أمس بإحدى المصحات الخاصة بالجهة ليرتفع بذلك العدد الجملي للأشخاص الذين توفوا بولاية قابس بفيروس كورونا الى 17 شخصا.

وأوضحت اليحياوي انه قد تم يوم أمس بمخابر كوفيد 19 إجراء بالمستشفى الجهوي 202 تحليلا على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وان 11 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية، مضيفة أن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا تتوزع الى 05 حالات بالحامة والحامة الغربية و04 حالات بقابس المدينة وحالتين في قابس الجنوبية.

وذكرت اليحياوي انه قد تم إلى حد اليوم تسجيل 302 حالة شفاء من بين الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا والبالغ عددهم الجملي 1007 مصابين مشيرة الى ان 1005 من المصابين بهذا الفيروس إصابتهم محلية.