منوبة : تسجيل 08 حالات اصابة جديدة بالكورونا

سجّلت ولاية منوبة اليوم الاحد 8 حالات إصابة محلّية إضافية بفيروس “كورونا”، ليصبح عدد الحالات الحاملة للفيروس

(منذ فتح الحدود في 27 جوان المنقضي) 167 حالة ، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور (وات).

وتتوزّع حالات الاصابة الجديدة على منوبة ب03 حالات وحالتين بكلّ من دوّار هيشر وطبربة وحالة بالمرناقية.

وتتوزّع الحالات الحاملة للفيروس بالجهة على 161 حالة حجر ذاتي في مقرات الإقامة ورهن المتابعة الطبية من مصالح الإدارة الجهوية، وحالتي (02) حجر وجوبي

في المنستير، و04 حالات إيواء بمستشفيات بالعاصمة وبسوسة .

هذا وبلغت عدد الحالات الجملية بالجهة منذ بداية الجائحة ببلادنا 232 حالة و57 حالة شفاء وسبع حالات وفاة موزعة بين منوبة والمرناقية ودوار هيشر وطبربة.

يذكر أنّه تمّ امس الغلق المؤقّت لوحدة صناعية في قطع الغيار بالمرناقية بعد ثبوت إصابة اطار بها بفيروس كورونا وذلك في انتظار اخضاع 17 عامل وعاملة

بها غلى اختبارات الكوفيد 19 وإثبات سلامتهم من العدوى.