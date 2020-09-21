رسميا-بالأسماء: تركيبة المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين التونسيين..

هام: تواصل مؤشرات الامطار الرعدية اليوم بهذه المناطق..

الترجي الرياضي التونسي يتوج بالكاس الممتازة التونسية لكرة القدم لموسم 2018-2019

جيش البحر يحبط عملية هجرة غير نظامية بسواحل جربة ويلقي القبض على 17 شخصا

عاجل: إجراءات إستثنائية لصرف جرايات المتقاعدين..وهذه التفاصيل..

2020/09/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعا البريد التونسي في بلاغ له اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 ، كافة المنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه تجنبا للاكتظاظ بمكاتب البريد خلال الفترة القادمة وتوقيا من انتشار عدوى فيروس كورونا، سيتم الانطلاق في صرف جراياتهم خلال الفترة المتراوحة بين 23 و29 سبتمبر 2020 وذلك اعتمادا على الأرقام الأخيرة لبطاقات التعريف الوطنية ووفقا للبيانات التالية:

الرقم الأخير لبطاقة التعريف الوطنية 0 أو 1: سيتم صرف جراياتهم يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
الرقم الأخير لبطاقة التعريف الوطنية 2 أو 3: سيتم صرف جراياتهم يوم الخميس 24 سبتمبر 2020،
الرقم الأخير لبطاقة التعريف الوطنية 4 أو 5: سيتم صرف جراياتهم يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020،
الرقم الأخير لبطاقة التعريف الوطنية 6 أو 7: سيتم صرف جراياتهم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020،
الرقم الأخير لبطاقة التعريف الوطنية 8 أو 9: سيتم صرف جراياتهم يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020.

وسيتم إعلام الحرفاء المعنيين بتاريخ وساعة استخلاص جراياتهم عبر إرساليات قصيرة تصلهم عبر هواتفهم الجوالة وفق ذات البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن المتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم 80 سنة يمكنهم التسجيل عبر موقع الواب pension.poste.tn للبريد التونسي والحصول على جراياتهم بمقرات سكناهم، وذلك لتجنيبهم عناء التنقل إلى مكاتب البريد.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn