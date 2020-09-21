عاجل: إجراءات إستثنائية لصرف جرايات المتقاعدين..وهذه التفاصيل..

دعا البريد التونسي في بلاغ له اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 ، كافة المنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه تجنبا للاكتظاظ بمكاتب البريد خلال الفترة القادمة وتوقيا من انتشار عدوى فيروس كورونا، سيتم الانطلاق في صرف جراياتهم خلال الفترة المتراوحة بين 23 و29 سبتمبر 2020 وذلك اعتمادا على الأرقام الأخيرة لبطاقات التعريف الوطنية ووفقا للبيانات التالية:

الرقم الأخير لبطاقة التعريف الوطنية 0 أو 1: سيتم صرف جراياتهم يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020،

الرقم الأخير لبطاقة التعريف الوطنية 2 أو 3: سيتم صرف جراياتهم يوم الخميس 24 سبتمبر 2020،

الرقم الأخير لبطاقة التعريف الوطنية 4 أو 5: سيتم صرف جراياتهم يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020،

الرقم الأخير لبطاقة التعريف الوطنية 6 أو 7: سيتم صرف جراياتهم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020،

الرقم الأخير لبطاقة التعريف الوطنية 8 أو 9: سيتم صرف جراياتهم يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020.

وسيتم إعلام الحرفاء المعنيين بتاريخ وساعة استخلاص جراياتهم عبر إرساليات قصيرة تصلهم عبر هواتفهم الجوالة وفق ذات البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن المتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم 80 سنة يمكنهم التسجيل عبر موقع الواب pension.poste.tn للبريد التونسي والحصول على جراياتهم بمقرات سكناهم، وذلك لتجنيبهم عناء التنقل إلى مكاتب البريد.