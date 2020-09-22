عاجل: تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس “كورونا” في نفس اليوم و26 حالة ايجابية بصفاقس

سجلت ولاية صفاقس، مساء اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” لرجل يناهز عمره 64 سنة، مقيم بمركز “كوفيد -19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، وفق المدير الجهوي للصحة، الدكتور جوهر المكني.

وأفاد المكني، في تصريح لـ(وات)، بأن عدد الوفايات بالفيروس ارتفع في الجهة الى 12 حالة منذ بداية الوباء، مشيرا الى انها حالة الوفاة الثانية التي تم تسجيلها في يوم واحد.

وفي آخر تحيين للحالة الوبائية بجهة صفاقس، بيّن ذات المصدر، أنه قد تم تسجيل 26 حالة ايجابية على اثر اجراء 126 تحليلا مخبريا يوم امس الاثنين بمخبر التحاليل بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، حالتان منها تخصّان اصابات سابقة لا تزال حاملة للفيروس و24 حالة ايجابية جديدة.

وارتفع بذلك عدد الحالات الحاملة للفيروس الى 389 حالة وذلك من مجموع 510 اصابة مؤكدة مخبريا منذ ظهور الفيروس، مقابل تعافي 111 شخصا.