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عاجل: تسجيل 4 حالات وفاة و72 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في سوسة

2020/09/23 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت، اليوم الأربعاء، ولاية سوسة، 4 حالات وفاة بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بهذا الفيروس الى 25 ، وفق تأكيد رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة، حفصية العذاري.
وأوضحت العذاري، في تصريح لـ(وات)، أن الجهة سجلت مساء اليوم حالتي وفاة جديدتين لرجل أصيل مساكن وامراة اصيلة القلعة الكبرى، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة في وقت سابق لامرأة أصيلة معتمدية حي الرياض وامراة أخرى أصيلة مساكن.
وأضافت ان الإدارة الجهوية للصحة، سجلت اليوم الأربعاء، 72 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بعد القيام باجراء 345 تحليلا مخبريا، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ تاريخ 27 جوان الماضي، إلى 1106 إصابة، موزعة الى 46 إصابة وافدة و1060 إصابة محلية.
عماد

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