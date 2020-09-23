إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق اثنين من المتهمين الخمسة في قضية العملية الارهابية بأكودة

قال محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أصدر اليوم الاربعاء بطاقتي ايداع بالسجن في حق إثنين من المتهمين الخمسة في قضية العملية الإرهابية بأكودة (ولاية سوسة) التي جدت يوم 6 سبتمبر الجاري.

وأضاف الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق قرر الابقاء على الثلاثة الآخرين في حالة سراح، وذلك بعد سماع اقوال جميع المتهمين والتحقيق معهم.

وكان الدالي صرح أول امس الاثنين ل (وات) ، بأنه تم تقديم 16 متهما في هذه القضية (محتفظ بهم)، للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في محضري بحث، يتعلق أحدهما مباشرة بالجريمة التي أدّت إلى استشهاد وكيل في الحرس الوطني واصابة عون ثان ، في حين يتعلق المحضر الثاني بالإشادة والتمجيد لتلك العملية الإرهابية.

وأضاف أن النيابة العمومية فتحت قضيتين تحقيقيتين في تلك الوقائع، وعهدت بالبحث فيها لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 21 سبتمبر الجاري.

يُذكر أن عونين من الحرس الوطني، تعرّضا يوم 6 سبتمبر الجاري، إلى عملية دهس بالسيارة تلتها عملية طعن من قبل 3 إرهابيين، على مستوى مفترق أكودة القنطاوي بولاية سوسة، أسفرت عن استشهاد الوكيل سامي مرابط وإصابة زميله الوكيل رامي الإمام باصابات بليغة.

وقامت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك بتمشيط مكان العملية، وتمكنت من محاصرة منفّذيها والقضاء عليهم، بعد تبادل لإطلاق النار معهم.