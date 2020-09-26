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توزر: 8 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع عدد الحالات النشيطة الى 98

2020/09/26 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت اليوم السبت، الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، في آخر تحيين لها حول الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجد عن تسجيل 8 إصابات جديدة.
وأوضحت، في بلاغ لها، أن الاصابات الجديدة جاءت ضمن نتائج تحليل 40 عينة وقع رفعها يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشيطة منذ يوم 12 من الشهر الجاري الى 98 حالة.
وتعلقت الإصابات، لمخالطين لحالات إصابة سابقة، فيما لم تُسجّل إصابات جديدة لدى أعوان القطاع الصحي بعد تسجيل 6 حالات لدى إطارات شبه طبية في الفترة الماضية.

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