بنزرت: تسجيل 28 إصابة جديدية بفيروس “كورونا” وحالة وفاة لم تتأكد بعد إصابتها بالفيروس

قال المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، أن الجهة سجلت، اليوم الأربعاء، 28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ملاحظا ارتفاع عدد الأشخاص الحاملين للفيروس ببنزرت الى 308 أشخاص.

وأوضح، ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن الحالات الجديدة تتوزع الى 10 إصابات بمعتمدية ماطر، و7 بمعتمدية راس الجبل و5 بمعتمدية منزل بورقيبة، و4 بمعتمدية بنزرت الشمالية، واصابة واحدة في كل من معتمديتي بنزرت الجنوبية وغزالة، مقابل استقرار حالات التعافي في حدود 127 حالة.

من جانب آخر، أفاد السعيداني بأن المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، شهد اليوم وفاة امراة تبلغ من العمل 70 سنة، لافتا الى أن نتيجة تحليل عينة التقصي عن فيروس “كورونا” لم تصدر بعد.