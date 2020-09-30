إحباط 5 عمليات عمليات هجرة غير نظامية وضبط 188 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، عن إحباط 5 عمليات هجرة غير نظامية، انطلاقا من سواحل ولايتي المهدية وصفاقس وإيقاف 188 شخصا، من بينهم أجانب.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن وحدات المنطقة البحرية بالمهدية، ضبطت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، مركبا بحريا كان على متنه 67 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة. وقد أذنت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

وفي ولاية صفاقس أحبطت وحدات الأمن 4 عمليات هجرة غير نظامية، انطلاقا من سواحل الجهة وأوقفت 121 شخصا، وفق ما جاء في بلاغ ثاني.

وفي هذا الصدد أوضحت الداخلية بخصوص هذه العمليات الأربعة، أن وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة (ولاية صفاقس)، تمكنت أمس الثلاثاء، على مستوى منطقة الحزق، من القبض على 7 أشخاص كانوا بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا.

كما ضبطت وحدات منطقة الحرس الوطني بالجهة، أمس الثلاثاء، في منطقة دوار اللواتة بمعتمدية جبنيانة، 16 شخصا، يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة، كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا.

وتمكنت وحدات مركز الحرس البحري بجهة اللواتة، يوم الثلاثاء أيضا، من ضبط 70 شخصا كانوا على متن مركب بحري بسواحل الجهة.

كما تمكنت وحدات المنطقة البحرية بصفاقس، من ضبط مركب بحري، على متنه 18 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 سنة، كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا وحجزت لديهم مبلغا ماليا من العُملة التونسية.

وأذنت النيابة العمومية، لفرق الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالبحث في الموضوع ومباشرة قضايا عدلية واتخاذ ما يتعين في شان الموقوفين.