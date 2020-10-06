صفاقس: بلديّة الشيحية تعلق نشاطها بعد إصابة أحد أعضائها بفيروس “كورونا” وتشرع في عملية تقصي لـ29 من موظفيها

قررت بلدية الشيحية بولاية صفاقس، غلق إدارتها وتعليق نشاطها لفائدة المواطنين بعد تأكد إصابة أحد المستشارين بفيروس “كورونا” نهاية الأسبوع المنقضي، وفق ما ذكرته اليوم الثلاثاء، رئيسة البلدية، أميرة دباش.

وأوضحت رئيسة البلدية، في تصريح لـ(وات)، أنها أجبرت على هذا القرار بعد أن تبين أن العضو البلدي المصاب كان له في إطار عمليه بالبلدية اتصالات مع أغلب الأعوان والموظفين البالغ عددهم 29 شخصا والذين سيشملهم التقصي الوبائي الذي شرعت فيه البلدية لفائدتهم.

وحول التاريخ المنتظر لعودة إدارة البلدية لنشاطها وإسداء الخدمات للمواطنين، أفادت أميرة دباش أن ذلك يبقى رهين نتائج التحاليل، موضحة أن العودة ستكون مشروطة بالحصول على الأقل على حد أدنى من الحالات السلبية يتم من خلالها تكوين نواة فريق عمل يسدي الخدمات في انتظار التحاق بقية زملائهم بهم.