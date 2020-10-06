هام: هذا موعد توزيع الدفعة الثانية من تلقيح “القريب”..

ينطلق في آخر شهر أكتوبر الحالي توزيع الدفعة الثانية من تلقيح النزلة الموسمية التي تتكون من 260 ألف جرعة، وفق ما أعلن عنه، اليوم الثلاثاء، رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي.

وأوضح العروسي في تصريح ل(وات) أن الدفعة الثانية من تلقيح النزلة الموسمية تتوزع إلى قرابة 200 ألف جرعة من تلقيح النزلة الموسمية للقطاع الخاص و60 ألف جرعة لتزويد القطاع العمومي للصحة، مؤكدا ان هناك مساع حثيثة للتمكن من استيراد دفعات إضافية من جرعات تلقيح النزلة الموسمية للتمكن من تغطية طلب المواطنين في حال نفاد الدفعة الثانية من هذه التلاقيح.

وعزا العروسي تهافت المواطنين من مختلف الشرائح العمرية والحالات الصحية على إجراء تلقيح النزلة الموسمية إلى اعتقادهم بأن هذا التلقيح ناجع في مكافحة فيروس “كورونا” في حين أنه يقي من النزلة الموسمية وبالتالي يجنب الإنسان إمكانية الإصابة بالفيروسين في الوقت ذاته مما يزيد وضعه الصحي تعقيدا.

وكان رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، أفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، يوم الجمعة الفارط، أن الطلب على التلقيح ضد النزلة الموسمية فاق الكميات الاولية التي تم توفيرها والمقدرة بـ 100 ألف جرعة، ما أدى الى نفادها لدى الصيدليات الخاصة والموزعين بالجملة في وقت قياسي، مبيّنا أن وزارة الصحة استوردت ما يقارب 360 ألف جرعة وقامت بتوزيع القسط الأول منها على الصيدليات الخاصة بمعدل 40 جرعة لكل صيدلية.