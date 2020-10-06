إيقاف عنصرين تكفيريين تابعين لتنظيم “داعش” خططا لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالبلاد..

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه تم مؤخرا بعد عملية استباقية نوعية ومتابعة ميدانية عالية الدقة، وبناءً على معلومات استخباراتية فنية دقيقة، الكشف عن عنصرين تكفيريين تابعين لما يسمّى بتنظيم “داعش” الإرهابي (أحدهما غير مكشوف أمنيا)، خططا لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالبلاد، لكن عملية إيقافهما التي تمت في وقت وجيز بجهتي جندوبة وقبلي، حالت دون ذلك.

وأوضحت الوزارة في بلاغها، أن مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، تمكنت من القبض على العنصرين بالتنسيق مع الإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار التصدي للمخططات الإرهابية المحتملة وإحباطها خلال عملية التحضير، والحيلولة دون المس من أمن واستقرار البلاد.

وأكدت أنه بإحالة العنصرين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر القاضي المتعهّد بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما.