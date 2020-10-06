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توزر: أربعة إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/10/06 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر مساء الثلاثاء عن تسجيل أربعة إصابات جديدة بفيروس كورونا من جملة 19 تحليلا متعلقة بحالات عدوى محلية جميعها في مدينة توزر وفق ما أوضحه المدير الجهوي للصحة نبيه ثابت مبينا أن الحالات لنساء واحدة منهن تعمل في أحد مراكز الصحة الأساسية.
وتقيم احدى هذه الحالات منذ يوم أمس في المستشفى الجهوي وفق ذات المصدر الذي بين أن هذه النتائج تم رفعها أمس ووقع توجيهها الى مخبر التحاليل الجرثومية في ولاية صفاقس فيما تنتظر الجهة نتائج تحليل أكثر من تسعين عينة منذ قرابة الأسبوع بمخبر التحاليل الجرثومية في ولاية قفصة نظرا لغياب المادة التفاعلية الخاصة بالتحاليل.
يشار الى أن عدد الحالات المسجلة في الجهة منذ 12 سبتمبر الماضي بلغ 123 حالة وأغلبها حالات حاملة للفيروس دون علامات. وقد سجلت الجهة أمس شفاء 12 شخصا فيما غادر جميع من كان في مراكز الحجر الصحي بولايتي المنستير والمهدية باستثناء اثنين في الحجر الذاتي المنزلي.

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