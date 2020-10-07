توزر: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا” وارتفاع عدد الإصابات الى 134 إصابة

صدرت، صباح اليوم الأربعاء، بولاية توزر، نتائج 32 عينة من جملة 82 عينة وقع رفعها للتحليل من أجل التقصي حول فيروس “كورونا” المستجد يومي 29 و30 سبتمبر الماضي، وقد كشفت هذه النتائج عن إصابة 11 شخصا لمخالطين لحالات سابقة، فضلا عن عدوى محلية، ليرتفع عدد حالات الإصابة منذ 12 سبتمبر الماضي، الى 134 حالة، وفق ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للصحة.

وأوضحت مديرة الصحة الوقائية، سعاد النجعي، أن هذه التحاليل ونظرا لورودها متأخرة على الادارة الجهوية للصحة من مخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي بقفصة، فقد تم تسجيل حالات شفاء جديدة من بين النتائج الصادرة، إضافة الى ايواء اثنين بالمستشفى الجهوي بتوزر.

وتنتظر الجهة صدور نتائج 37 عينة أخرى من بين العينات المتأخرة، الى جانب 20 عينة وقع رفعها اليوم.