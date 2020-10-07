توننداكس يتراجع الاربعاء بنسبة 1،06 بالمائة بفعل مخاوف المستثمرين من حظر جولان متوقع بتونس الكبري

تراجع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس ، توننداكس، الاربعاء عند الإغلاق بنسبة 1،06 بالمائة الى 6671 نقطة بسبب تأثير امكانية اقرار حظر جولان مؤقت بداية بتونس الكبرى على المستثمرين، وفق تحليل التونسية للأوراق المالية.

وسجلت السوق تداول زهاء 4،6 مليون دينار، استحوذت شركة المنتوجات الصحية على 0،669 مليون دينار منها رغم اغلاق سهمها على تراجع بنسبة 3،48 بالمائة ( 12،200 د).

وتصدر سهم اسمنت بنزرت قائمة الارتفاعات بنسبة 5 بالمائة ( 1،260 د) متبوعا بسهمي تلنات القابضة بنسبة 4،33 بالمائة (8،66 د) وشركة الايجار العربية لتونس بنسبة 3،42 بالمائة (1،81 بالمائة).

وتراجع سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي بنسبة 5،49 بالمائة (0،860 د) متبوعا بسهمي السكني بنسبة 4،84 بالمائة (2،77 د) وسانماد بنسبة 4،13 بالمائة (1،390 د).