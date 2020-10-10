قفصة-كوفيد19: السلط الجهوية تقرّر حظر الجولان في 3 معتمديات بعد تصاعد وتيرة العدوى بالفيروس

قرّرت السّلط الجهوية بولاية قفصة، اليوم السبت، حظر الجولان بمعتمديات قفصة الجنوبية، وقفصة الشمالية، والقصر، في سعي منها لكبح وتيرة تصاعد الاصابات بوباء “كورونا”.

وحسب بلاغ أصدرته مصالح ولاية قفصة، فقد أقرّت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة عقب إجتماع لها صباح اليوم بمقرّ الولاية، حظر التجوّل بمعتمديات قفصة الجنوبية، وقفصة الشمالية، والقصر بداية من الساعة الثامنة مساء وإلى غاية الساعة الخامسة صباحا وذلك لمدّة 15 يوما بداية من يوم السبت 10 أكتوبر.

وصنّف المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة، أمس الجمعة، معتمديتي قفصة الجنوبية وقفصة الشمالية منطقتين ذات خطورة إنتشار مرتفعة لوباء “كورونا”، وذلك ضمن قائمة تتضمّن 26 معتمدية بعدد من ولايات البلاد.

ويستثنى قرار منع الجولان، حسب نص البلاغ، الحالات الصحية العاجلة، والتزويد، و اسواق الجملة، و كل ما له علاقة بالقطاعات الحيوية.

كما قرّرت السلط الجهوية منع إقامة التظاهرات ذات الطابع الثقافي، او الرياضي، او التجاري، او الديني، والاقتصار بالنسبة للمقاهي، وقاعات الشاي، والمطاعم، على بيع المأكولات والمشروبات المعدة للاستهلاك خارج المحل، مع منع الاستهلاك على عين المكان طيلة 15 يوما بداية من اليوم.

وارتفعت اليوم حصيلة الاصابات بفيروس “كورونا” في ولاية قفصة إلى 205 إصابات بعد الإعلان عن 30 إصابة جديدة تتوزّع على معتمديات قفصة الجنوبية، وقفصة الشمالية، والرديف، والقطار، والقصر.

ويبلغ العدد الاجمالي للإصابات التي لازالت حاملة للفيروس بمعتمدية قفصة الجنوبية منذ فتح الحدود 122 إصابة، وبمعتمدية قفصة الشمالية 14، وبالقصر 19 إصابة، وذلك دون إحتساب الاصابات المعلن عنها اليوم السبت.

من ناحية أخرى، كشف المدير الجهوي للصحة بقفصة، سالم ناصري، أنّ نسبة التحاليل الإيجابية هي حاليا في حدود 25 بالمائة بولاية قفصة مقابل نسبة تناهز 38 بالمائة على الصعيد الوطني.