سيدي بوزيد تسجل 38 اصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة شفاء

سجلت ولاية سيدي بوزيد اليوم الأحد 38 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و31 حالة شفاء وذلك بعد ورود نتائج 61 عينة، حسب ما اكده ل(وات) المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد زاهر الاحمدي.

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ انتشار فيروس كورونا الى 723حالة منها 284 حالة شفاء و13 وفايات.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الاولى في اعلى عدد للإصابات ب401 حالة، ثم سيدي بوزيد الشرقية ب 116 حالة ثم السبالة ب 97 حالة ثم بئر الحفي 22 حالة ثم اولاد حفوز ب 18 حالة ثم جلمة 17 حالة ثم المكناسي ب 13 حالات ثم السوق الجديد ب 13 حالات، فالرقاب ب 8 حالات ثم السعيدة 5 حالات ثم سيدي علي بن عون والمزونة 4 حالات واخيرا منزل بوزيان بحالتين.

كما تم تسجيل اصابة 50 عونا من اطارات واعوان الصحة بسيدي بوزيد بفيروس كورونا منذ بداية ظهور الفيروس.